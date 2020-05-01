إثيوبيا تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، الجمعة، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 133.

وقالت وزارة الصحة الإثيوبية، في بيان، إن تسجيل الإصابتين الجديدتين جاء بعد إجراء فحص معملي لنحو 912 شخصا خلال 24 ساعة.

وأضاف أن الحالة الأولى الجديدة لرجل إثيوبي، يبلغ من العمر 25 عاما، في الحجر الصحي بمدينة مويالي على حدود كينيا، والحالة الثانية لرجل إثيوبي يبلغ من العمر 20 عاما بالحجر الصحي الإجباري بمدينة جغجيغا في إقليم الصومال الإثيوبي.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 7 حالات تعافِ جديدة بالبلاد، ليرتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا إلى 66 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس 3 حالات.

