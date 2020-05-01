4 إصابات جديدة بكورونا في لبنان

سجل لبنان، الجمعة، 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل الإجمالي إلى 729 حالة، بينما استقر عدد الوفيات عند 24.



وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات فيروس "كورونا" أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس "كورونا " المستجد ما يرفع عدد الحالات إلى 729 منذ 21 فبراير الماضي.

وأضافت الوزارة أن حالات الوفاة بلغت 24 حالة منذ 21 فبراير الماضي. فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 44 حالة، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس "كورونا"، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 192 حالة.

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وتقوم الفرق التابعة لوزارة الصحة العامة بإجراء فحوص "بي سي أر" لعينات عشوائية من جميع المناطق اللبنانية.

وكان مجلس الوزراء أعلن في جلسة طارئة انعقدت في 15 مارس الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى 10 مايو المقبل.

وبدأ منذ 27 مارس الماضي ضبط حركة التنقل والانتقال والإقفال من السابعة مساءً حتى الخامسة صباحاً، باستثناء الأفران والصيدليات وتنقل الصحفيين، ومددت حركة التنقل من الساعة 9 مساءً وحتى 5 صباحاً.