353 إصابة جديدة بكورونا في الكويت.. وتعافي 63

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الكويت، الجمعة، تسجيل 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و4 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية. كما سجلت 63 حالة شفاء من فيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 1602 حالة. وقال وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيداً لخروجها خلال اليومين المقبلين.

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