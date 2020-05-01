281 وفاة جديدة بكورونا في إسبانيا.. وإجمالي بلجيكا 7703

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت إسبانيا، الجمعة، تسجيل 281 حالة وفاة و1781 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.





وذكرت وزارة الصحة الإسبانية أن العدد الرسمي للوفيات ارتفع إلى 24824 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 215216، في حين تماثلت 114678 حالة للشفاء.

وقالت وزيرة الاقتصاد الإسبانية ناديا كالبينو إن الناتج المحلي الإجمالي سينكمش بنسبة 9.2% في عام 2020، متجاوزاً تراجعه خلال الركود الاقتصادي الكبير في الفترة من 2008 إلى 2013 بسبب الآثار السلبية الكبيرة لوباء كورونا على الاقتصاد.





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وتعرضت إسبانيا لواحدة من أسوأ حالات تفشي الفيروس في العالم، وفي منتصف مارس/آذار، فرضت واحدة من أكثر إجراءات العزل العام صرامة، لكن المسؤولين بدأوا في تخفيف القيود خلال الأيام القليلة الماضية ويعتزمون تخفيف الإغلاق تدريجيا بشكل أكبر في مايو/أيار.

كما سجّلت بلجيكا 130 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.





وأوضحت وزارة الصحة البلجيكية، في بيان لها، أنه بذلك يرتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 7703 حالات.

وأضافت أنها سجلت 513 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 49032 حالة، في حين تماثلت 316 حالة للشفاء.