السيروم وتحديداً الذي يرتكز على الفيتامين E هو واحد من أهمّ منتجات العناية بالبشرة التي تحتاجها المرأة إذ يعمل على حماية البشرة من العوامل الخارجيّة، تجديد خلاياها وترطيبها. بالإضافة الى ذلك يساهم سيروم الفيتامين E في إنتاج الكولاجين وتزويد البشرة بكل العناصر الغذائية التي تحتاجها، ليمنحها ملمساً ناعماً. يمكنك ابتياع هذا المنتج، لكن هل كنت تعرفين أنه يمكنك تحضيره في المنزل أيضاً؟ شاهدي الفيديو أعلاه وتابعي القراءة لكلّ التفاصيل.

طريقة عمل سيروم الفيتامين E في المنزل لتعزيز إنتاج الكولاجين في البشرة

- المكوّنات:

8 كبسولات من زيت الفيتامين E:

فوائد زيت الفيتامين E على البشرة لا تعدّ ولا تحصى، إليك أبرزها:

يساعد البشرة في التخلّص من الندوب كونه يحتوي على مواد مضادة للأكسدة. هو يحمي تلف الجلد ويمنع الندوب من أن تصبح دائمة. بالإضافة إلى ذلك، يحافظ على رطوبة البشرة ويساعد على إصلاح الأنسجة التالفة.

يساعد في محاربة التجاعيد وتأخير علامات الشيخوخة. فيتامين E يعزّز إنتاج الكولاجين الذي يضيف مرونة لبشرتكِ، والذي يمنع علامات الشيخوخة مثل التجاعيد.

يعمل زيت الفيتامين E لعلاج فرط التصبّغ في الجلد الذي يسبّب تصبّغ الجلد بألوان مختلفة. كون فيتامين E مضاد للأكسدة فهو يحمي البشرة من الأشعّة الفوق بنفسجيّة القاسية.

يساعد في الحفاظ على بشرتكِ ناعمة، نضرة ورطبة. بالإضافة إلى ذلك، يمنع هذا الزيت ترهّل الجلد.

ملعقتان من الألوفيرا:

الألوفيرا من أكثر المكوّنات الطبيعيّة التي تحتوي على منافع جماليّة كثيرة. من أبرز منافعها على البشرة:



هلام وجل نبتة الصبار أي الألوفيرا غني بفيتامين سي وه، كما هو غني بمادة البيتا كاروتين، إضافة إلى كون 99% من هذا الهلام يحتوي على الماء. هذه الخصائص ترطّب البشرة الدهنية وتغذّيها، كما تمنع تكوّن التجاعيد.

يعتبر جل الألوفيرا مضاد طبيعي للجراثيم والبكتيريا والإلتهابات المسؤولة عن تكوّن حب الشباب. يعمل أيضاً جل الصبار على تحفيز نمو الخلايا الجديدة، مما يسرّع عملية شفاء حب الشباب.

جل الألوفيرا مثالي للتخلص من البقع الداكنة وآثار الحبوب في الوقت نفسه.

ملعقتان من ماء الورد:

فوائد ماء الورد الجماليّة كثيرة، من أبرزها:

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يحمل ماء الورد خصائص تبيّض لون البشرة وتوحّد لونها، لذا إن أردتِ التخلّص من البقع الداكنة والتصبّغات، لا تتردّدي في تطبيق هذا المكوّن.

يساعد ماء الورد على تنشيط بشرتك من خلال الدخول في عمق إلى البشرة وتزويدها بترطيب خفيف. كلّما شعرتِ أنّ بشرتكِ بدأت بالجفاف، يكفي أن تطبّقي هذا المكوّن الطبيعيّ على وجهكِ.

تعرّض وجهكِ لأشعّة الشمس القويّة، التلوّث وعوامل أخرى يؤدّي إلى تلف بشرتكِ وبالتالي ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة. ماء الورد يحتوي على مضادات للأكسدة التي تجعل بشرتكِ بصحّة جيّدة.

ملعقة من زيت اللوز:

يوفر زيت اللوز الكثير من الفوائد الجماليّة، من أبرزها:

زيت اللوز يوفّر كمية كبيرة من فيتامين هـ، وهو مضاد للأكسدة، يساعد في الحفاظ على جمال البشرة حتى مع التقدّم في العمر.

يناسب زيت اللوز لتنظيف البشرة من المكياج.

يساعد زيت اللوز في التخلص من انتفاخ العينين، عن طريق تطبيق القليل منه على المنطقة المحيطة بالعينين قبل النوم.

يستخدم زيت اللوز كمرطب مثالي للجسم، فهو زيت سريع الامتصاص.

ينظّف زيت اللوز مسام الوجه من الزيوت والأوساخ التي تتراكم بداخلها، مما يحسّن مظهر البشرة، وخاصةً البشرة الدهنية.

يفيد زيت اللوز الحلو البشرة الجافة، حيث يمنحها الترطيب المناسب بفضل الدهون الصحية المتوفّرة فيه، إضافةً إلى فيتامين هـ الذي يحمي البشرة من التهيج.

بضعة قطرات من زيت شجرة الشاي:

فوائد زيت شجرة الشاي على البشرة كثيرة، من أبرزها:

يساعد زيت شجرة الشاي على ترطيب البشرة من الأعماق والحدّ من جفافها.

يعمل كمضاد للميكروبات والإلتهابات فيقتل ويحد من نموّ بكتيريا حب الشباب ويساهم في إزالة الندبات.

يحتوي زيت شجرة الشاي على مواد تساعد في تفكيك الدهون التي تتراكم على البشرة وتسدّ مسام الوجه.

يحمي زيت شجرة الشاي من الإصابة بالالتهابات الجلدية كما يُستخدَم كمهدئ في علاج حروق البشرة الناتجة عن أشعة الشمس أو الحروق العادية.

- طريقة التحضير والتطبيق:

امزجي المكوّنات جيّداً وطبّقي السيروم يوميّاً لنتائج سريعة.

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