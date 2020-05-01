تقرير يرصد أبرز الوصفات الطبيعية من الزبادى للعناية بالشعر

يعتبر الزبادى أحد مكونات الطبيعية العناية بالشعر حيث يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والأحماض الدهنية الضرورية لصحة الشعر، كما يساعد على تقليل قشرة الرأس، وترطيب الشعر وتعزيز نموه، والتحكم فى تساقط خصلات الشعر، لذلك يمكنك تجربة بعض الوصفات الطبيعية للعناية بالشعر، وفقاً لما ذكره موقع "stylecraze".

- البيض واللبن

يحتوى صفار البيض على الببتيدات التى تحفز نمو الشعر، لذلك ينصح بخفق بيضة واحدة فى وعاء، مع إضافة ملعقتين كبيرتين من اللبن وخلطهما معاً لتشكيل معجون متناسق، ثم تقسيم الشعر ووضع الخليط من الجذور حتى الأطراف، ثم تغطية الشعر بالكامل وتركه لمدة 20-30 دقيقة، ثم شطف الشعر بالشامبو والماء البارد، مع تكرار التجربة مرتين فى الأسبوع.

موز و لبن

يحتوى الموز على البوتاسيوم والكربوهيدرات والفيتامينات التى تساعد على تغذية الشعر، وتحسين صحة فروة الرأس وجعل الشعر لامع، كما يمنع القشرة، ويمكن استخدامه من خلال هرس ثمرة موز فى وعاء، مع إضافة ملعقة كبيرة زبادى مع 3 ملاعق صغيرة عسل وملعقة صغيرة من عصير الليمون، مع التقليب حتى تصبح عجينة ناعمة ومتناسقة، ووضع هذا المزيج من الجذور حتى الأطراف، وتركه لمدة 25-30 دقيقة على الأقل، ثم يغسل بالشامبو، مع تكرار الوصفة مرتين فى الأسبوع.

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زبادى وزيت زيتون

يساعد الليمون فى الحفاظ على توازن درجة الحموضة فى الشعر، بالإضافة إلى أن زيت زيتون يساعد على تقوية الشعر ونموه، ولذلك ينصح بإضافة 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون مع 1 كوب زبادي، مع إضافة ملعقة كبيرة عصير ليمون مع 2 كوب ماء، وخلهما معاً، ثم غسل الشعر بالشامبو وعصر الماء الزائد، ثم وضع الخليط على الشعر وتركه لمدة 20 دقيقة، ثم شطف الشعر الماء الفاتر، ويمكن تكرار التجربة لمدة مرتين فى الأسبوع.

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