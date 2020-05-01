تقرير يرصد أبرز النصائح الخاصة بأول شهر في الزواج

الشهر الأول من الزواج لا يخلو من صعوبات، فهو تكشف العديد من الجوانب الشخصية التي لم تظهر قبل ذلك، كما أنه فرصة لتقوية مشاعر الحب مع شريك الحياة. وبحسب الدكتور مدحت عبدالهادي، خبير العلاقات الزوجية يوجد ستة أركان لبناء علاقة قوية في أيام الزواج الأولى.

لا يمكنها بالطبع تقديم الحل السحري لجميع المشكلات، لكنها تساهم في تسهيل التواصل خلال الزواج وتمهد طريق المستقبل.

1 - عبري عن توقعاتك بصراحة

تحدثي من البداية بكل وضوح عما تتوقعينه وتحلمين به من هذه العلاقة، فمن المهم أيضاً الحديث بكل صراحة عن الأشياء التي تضايقك قبل تفاقمها.

2 - الإنصات

يشكل الاستماع الجيد الركن الثاني بعد الكلام، للتعرف على شريك الحياة عن كثب.

3 - البحث عن حلول وسط

لا توجد في العلاقات الزوجية فكرة اللونين الأبيض والأسود، إذ إن الحلول الوسط هي أساس العلاقة السعيدة.

4 - دعي الماضي يرقد في هدوء

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الفضول من صفات المرأة غالباً، لكن يجب عليك تعلم كبح جماح هذا الفضول، فالبحث المستمر عن تفاصيل خاصة بالنساء اللاتي كن في حياة شريك حياتك لن يجدي نفعاً كما أنه قد يهدد علاقتكما.

5 - لا تتقوقعي

يرغب كل شخص في قضاء أطول فترة ممكنة مع شريك حياته، خاصة في بداية العلاقة، لكن هذا لا يجب أن ينسيهما التواصل مع باقي أطراف الدائرة الاجتماعية من أقارب وأصدقاء.

6 - اعرفي متى تقتربين ومتى تبعدين

أصعب ما في العلاقات العاطفية هو عدم الاقتراب حد الملل وعدم البعد حتى الجفاء. فرغم المشاعر الجياشة، ينصح الخبراء بالبعد بعض الوقت لمنح شريك الحياة الشعور بالحرية، لمقابلة الأصدقاء أو ممارسة هواية ما وحده. وتفيد فترات البعد بين الحين والآخر في إشعال مشاعر الاشتياق.

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