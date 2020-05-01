تقرير يرصد أبرز أعراض سرطان الثدى الحميد الأكثر شيوعًا

حالات سرطان الثدي الحميدة (غير السرطانية) هي نمو غير عادي أو تغييرات أخرى في أنسجة الثدي، ولكنه ليست سرطانية، ويمكن أن تكون الإصابة بحالة حميدة في الثدي مخيفة في البداية ، لأن الأعراض غالبًا ما تحاكي تلك التي يسببها سرطان الثدي.

يمكن أن يكون أي تغيير غير طبيعي في الثدي علامة على السرطان ويجب فحصه، ومع ذلك ، وفقا لتقرير موقع منظمة " breastcancer" تبين أن العديد من التغييرات حميدة، وفي الواقع ، حالات الثدي الحميدة شائعة جدًا - بل وأكثر شيوعًا من سرطان الثدي.

على الرغم من أن حالات الثدي الحميدة ليست سرطانًا ، إلا أن بعضها يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي في نهاية المطاف.

بالنسبة للحالات التي تحمل "زيادة معتدلة" في خطر الإصابة بسرطان الثدي ، قد يقترح عليك الطبيب إجراء فحوصات أكثر تكرارًا باستخدام التصوير الشعاعي للثدي، أو اختبارات التصوير الأخرى مثل الموجات فوق الصوتية أو التصوير بالرنين المغناطيسي (التصوير بالرنين المغناطيسي).

علامات وأعراض أمراض الثدي الحميدة

هناك العديد من الأنواع المختلفة لأمراض الثدي الحميدة ولكنها جميعها تسبب تغيرات غير عادية في أنسجة الثدي.

في بعض الأحيان تؤثر على الأنسجة الغدية، أو يمكن أن تشمل الأنسجة الداعمة للثدي ، وتسمى أيضًا النسيج اللحمي.

يمكن أن تؤدي حالة الثدي الحميدة إلى نمو أو تكتل مميز يمكن الشعور به في بعض الأحيان من خلال الجلد.

يمكن أن يكون شيئًا غير معتاد تم التقاطه على الفحص الشعاعي للثدي، ولكن إذا كانت لديك أعراض ، فهي غالبًا ما تكون مشابهة لتلك المرتبطة بسرطان الثدي ، مثل:

ألم وتورم في الثدي

وجود كتلة يمكن الشعور بها من خلال الجلد أو الحلمة

تهيج الجلد

Advertisements

احمرار أو تقشر في الحلمة أو جلد الثدي

ألم الحلمة أو التراجع (بمعنى أن جزءًا من الحلمة يبدو وكأنه مجعد أو يسحب للداخل)

إفرازات من الثدي غير اللبن (يمكن أن يتراوح اللون من الشفاف إلى الدموي إلى الأصفر أو الأخضر أو البني الداكن أو حتى الأسود.

تشخيص أمراض الثدي الحميدة

غالبًا ما تكون الاختبارات والإجراءات المستخدمة لتشخيص حالة الثدي الحميدة هي نفسها المستخدمة في تشخيص سرطان الثدي، وهى :

الفحص البدني للثدي والتاريخ الطبي: يقوم طبيبك بفحص الثديين ، خاصة المناطق التي يوجد بها كتلة أو تغيير غير عادي آخر، كما أنه يأخذ تاريخًا طبيًا كاملاً ، بما في ذلك الأعراض الحالية والسابقة ، وصحة الثدي العامة ، وأي عوامل خطر لسرطان الثدي.

اختبارات التصوير: الاختبارات الأكثر استخدامًا هي التصوير الشعاعي للثدي ، فحص الأشعة السينية للثدي، والموجات فوق الصوتية ، التي تستخدم موجات صوتية عالية التردد لإنشاء صور لأنسجة الثدي.

تحليل إفرازات الحلمة: إذا كان لديك إفرازات من الحلمة ، يمكن أخذ عينة وفحصها تحت المجهر لمعرفة وجود الدم أو الخلايا الأخرى غير الطبيعية. في بعض الحالات ، قد تكون هناك حاجة إلى اختبارات إضافية لمعرفة السبب.

خزعة: خزعة تنطوي على إزالة عينة الأنسجة وفحصها تحت المجهر.

قد يهمك ايضا:

دراسة طبية تكشف أن الصفات الجينية للمريضة تحدد نوعية علاج سرطان الثدى

6 أعراض تدل على الإصابة بسرطان الثدي من بينها يشبه نسيج كرة الجولف