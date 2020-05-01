أضرار الإفراط في تناوُل مشروب العرقسوس في رمضان عند الإفطار

القاهرة – لايف ستايل
اعتاد الكثير تناول مشروب العرقسوس في رمضان عند الإفطار وهي عادة شهيرة في العديد من الدول العربية، لكن الإفراط في تناول العرقسوس قد يسبب مشاكل صحية خطيرة وخاصة لمرضى الضغط المرتفع وللحوامل.
وقدّم موقع globalnews أضرار شرب العرقسوس، ومنها:
1- يسبب ارتفاع ضغط الدم بشكل سريع وهائل.
2-يؤدي ضغط الدم المرتفع بسبب العرقسوس إلى مشاكل خطيرة مثل قصور القلب أو اعتلال الدماغ أو السكتة الدماغية.
3-قد يسبب شرب العرقسوس بشكل مفرط ضعف العضلات وعدم انتظام ضربات القلب.
5-يسبب العرقسوس احيانا احتباس السوائل في الجسم مما يضر بصحة الكلى.
6- العرقسوس يحتوي على مركب الجليسيرزيزين الذي يسبب انخفاض مستويات البوتاسيوم في الجسم.
7-قد يسبب الإفراط في تناول العرقسوس إلى الإجهاض أو الولادة المبكرة عند الحوامل.
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