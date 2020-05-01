63 وفاة جديدة بكورونا في إيران.. والإجمالي 6091

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الجمعة، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد زادت 63 وفاة في الـ24 الماضية لترتفع إلى 6091 شخصا.
وقال المتحدث باسم الوزارة في بيان للتلفزيون الرسمي إن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في إيران، أحد أكثر البلدان تضررا من جائحة كورونا في الشرق الأوسط، بلغ 95646 إصابة منها 2899 في حالة حرجة.
وكان وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي قد حذر الخميس، من هجوم عنيف لفيروس كورونا المستجد داخل بلاده في موسمي الخريف والشتاء المقبلين، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد الوفيات حاجز 6 آلاف.
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