كورونا يواصل انتشاره في آسيا.. وارتفاع عدد الإصابات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، الجمعة، تسجيل 433 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 10551.





وأبلغ يوريانتو عن 8 وفيات جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 800، بينما تعافى 1591 شخصا.

وأخضعت إندونيسيا أكثر من 76500 شخص للكشف عن الفيروس.

كما أبلغت ماليزيا عن 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 6071 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 103.





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وفي وقت سابق الجمعة، قال رئيس الوزراء محيي الدين ياسين إن ماليزيا ستسمح لغالبية الشركات باستئناف نشاطها اعتباراً من 4 مايو/أيار، مما يخفف جزئياً القيود المفروضة لاحتواء انتشار الفيروس.

كما أعلنت وزارة الصحة الهندية، الجمعة، تسجيل 73 وفاة و1993 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغ عدد حالات الشفاء حتى الآن 8889 حالة.





ولا تزال ولاية (ماهاراشترا) أشد الولايات تضررا بالفيروس حيث ارتفع عدد الوفيات فيها بسببه إلى 459 شخصاً، فضلاً عن إصابة 10498 آخرين، تليها ولاية (غوجارات) مع 214 وفاة و4395 إصابة وسط انتشار الوباء العالمي في 32 ولاية هندية.





وفرضت الحكومة الهندية منذ أسابيع حظر التجول وإغلاق المدارس والمعاهد التعليمية والجامعات وإلغاء المهرجانات الدينية والفعاليات الجماعية، كما تم تعليق خدمات القطار والمترو وإغلاق الحدود في إطار مساعيها للحد من انتشار الفيروس.