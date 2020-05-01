أطباء: كورونا لا يمنع صيام الأصحاء في رمضان

تسبب فيروس كورونا المستجد في إثارة الجدل بشأن ما إذا كان صيام رمضان قد ينطوي على مخاطر صحية خلال جائحة كورونا.



ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مدير مركز الاختصاص للمساعدة الإنسانية في جامعة مونستر للعلوم التطبيقية، يواخيم جاردمان، قوله إن فترات الصوم في رمضان غير مقلقة مطلقا بالنسبة للأصحاء، فالصيام لا يًضعف جهاز المناعة لدى الأصحاء الذين يتغذون على النحو السليم.

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وكانت منظمة الصحة العالمية كتبت في كُتيبها المعلوماتي "ممارسات رمضان الآمنة في سياق كوفيد-19"، أن "الأشخاص الأصحاء من المفترض أن يكونوا قادرين على الصوم في رمضان مثل العام الماضي"، مشيرة إلى أنه لا توجد دراسات حتى الآن عن الصوم ومخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتؤكد مارتا ريتسمان-فيدريش، الرئيس الثاني للجمعية الطبية الألمانية للصوم العلاجي والتغذية، أن السؤال بشأن ما إذا كان الصوم يجعل الإنسان أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد أصبح لا يخص المسلمين وحدهم، بل العالم أجمع.

وقالت: "يتعين فقط على كبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف جراء مرض معين أو لديهم جهاز مناعي ضعيف أن يكونوا حذرين من الصوم".