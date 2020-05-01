ارتفاع إصابات كورونا في روسيا وسنغافورة.. والوفيات بألمانيا 6481

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبلغت روسيا، الجمعة، عن 7933 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي قفزة قياسية يومية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 114431 حالة.





وقال مركز إدارة أزمة فيروس كورونا إن عدد الوفيات الرسمي على مستوى البلاد ارتفع إلى 1169 بعد وفاة 96 شخصا بالفيروس في الساعات الـ24 الماضية.





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كما أعلنت وزارة الصحة السنغافورية تسجيل 932 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الجمعة، وبذلك يصل إجمالي عدد الإصابات إلى 17101 حالة.





على جانب آخر، أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الجمعة، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 1639 حالة إلى 160758.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 6481 بعد وفاة 193 مصابا.