رئيس وزراء اليابان: الوضع الصحي في البلاد لا يزال صعبا المزيد

قال رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، الجمعة، إن الوضع الصحي في البلاد إثر انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لا يزال صعبا.

يأتي ذلك رغم إعلان الحكومة اليابانية، الثلاثاء الماضي، أنها ستعتمد عقار "ريمديسيفير" (remdesivir) لعلاج مرضى فيروس "كورونا" في البلاد.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيهايد سوجا، للصحفيين: "إن بلاده شاركت في اختبار مشترك متعدد الجنسيات للدواء منذ مارس/آذار الماضي، وإن الاختبار يمضي قدما في الخارج"، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

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وأشار إلى أن اليابان لديها تراخيص سريعة للاستخدام الطارئ للأدوية المعتمدة في الخارج.

ومن المتوقع أن يكون العقار، وهو مضاد للفيروسات صنعته شركة "جيلياد ساينسز" في الأصل لعلاج فيروس "إيبولا"، أول دواء للفيروس تجري الموافقة عليه في اليابان، قبل دواء "فافيبيرافير" (favipiravir) المضاد للأنفلونزا الذي طورته اليابان.

وسجلت اليابان أكثر من 13 ألفا و617 إصابة بالفيروس، وأكثر من 385 وفاة، بينما تعافى 1899 شخصا حتى صباح الثلاثاء الماضي.

ويكافح العالم في الوقت الراهن من أجل السيطرة على تفشي المرض، بعد ارتفاع عدد الوفيات حول العالم، وتخطيه حاجز الـ230 ألف حالة، وبلوغ عدد المصابين أكثر من 3 ملايين شخص.