شكرا لقرائتكم خبر عن قبل بدء التعايش مع كورونا.. متي يجب الذهاب للمستشفي في حالة الاشتباه بالإصابة؟ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت الحكومة المصرية عن ضرورة البدء في التعايش مع فيروس كورونا المستجد، في ظل تزايد الإصابات، ويبقى السؤال الأهم.. ما هو التوقيت المناسب للذهاب إلى المستشفي في حالة الاشتباه بكورونا؟.
يقول مدير إدارة الأمراض الصدرية بوزارة الصحة، وجدي أمين، إن على أي شخص يشعر بأعراض ارتفاع درجة حرارة متواصلة أو احتقان الحلق وجفافه أو ضيق التنفس أو مخالط لحالة كورونا تأكدت إصابتها فعليه التوجه فورا للمستشفى.
وأوضح في تصريحات لـ«سكاي نيوز»، أن هذا الإجراء ضروري للتعامل مع الحالة بالشكل الصحيح وتقييمها، مشيرا إلى وجود فريق مدرب للتعامل مع حالات الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا بمستشفيات الصدر والحميات.
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