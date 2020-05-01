تعرفي على طرق حماية بشرتك من الجفاف في رمضان

يعتقد البعض أن الصيام لعدد طويل من الساعات، ربما يصل إلى 15 ساعة يوميًا، يؤثر على البشرة، وفي هذا الصدد أفادت مصادر ، مساء الخميس، أن البعض يؤمن بأن الامتناع عن تناول الوجبات وكذلك السوائل، يؤديان إلى جفاف البشرة وإرهاقها، وذلك بسبب النقص في الترطيب الذي تحصل عليه البشرة من السوائل، والماء بشكل أساسي، والحرمان من الخضراوات بعد أن كانت متوافرة بكثرة في النظام الغذائي.

وأكدت اختصاصية الصحة والتغذية، لمى النائلي، أن الصيام لا يمكن أن يكون من الأسباب التي تؤدي إلى جفاف وإرهاق البشرة، في حال تم تأمين كل ما يحتاج إليه الجسم من الماء والسوائل الكافية، مشيرة إلى أن الصيام الصحي يحمل كثيرا من الإيجابيات، إذ يقوم بتنقية الجسم والبشرة.

وأكدت النائلي أن تناول الأغذية الصحية والطازجة على وجبة الإفطار يجعل الصيام فرصة مميزة لتنشيط الدورة الدموية، وتجديد خلايا البشرة، وهو ما ينعكس على نضارتها وإشراقها.

ونصحت بتناول العصائر الصحية الطازجة والمُعدة بشكل صحي من دون إضافة السكر لها، وكذلك تناول الطعام الصحي، ومحاولة الابتعاد عن السكر والملح قدر الإمكان، وتجنب تناول الأطعمة المقلية، فجميعها تعمل على تدمير البشرة.

وأشارت خبيرة الصحة والتغذية إلى وجود بعض العادات التي تؤثر في إرهاق البشرة، منها عدم انتظام ساعات النوم والتوتر، منوهة إلى ضرورة الحصول على عدد الساعات الكافية من النوم، وكذلك الابتعاد عن مصادر التوتر.

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