ميغان ماركل تُساعد النساء على مقابلات العمل لصالح "سمارت وركس" الخيرية

تواصلت ميغان ماركل، دوقة ساسيكس وزوجة الأمير هاري، بالتواصل مؤخرًا مع واحدة من أولى المؤسسات الخيرية التي تولت رعايتها، وهي مؤسسة Smart Works، وهي مؤسسة خيرية تساعد في تأهيل النساء لسوق العمل من خلال توفير التدريب على إجراء مقابلات العمل، وتوفر ملابس ملائمة لمقابلات العمل، وطبقا للتقارير المنشورة فلقد تواصلت ميغان مع المؤسسة عبر مكالمة Zoom من مقر إقامتها في لوس أنجلوس، لتوجيه الشكر للمؤسسة الخيرية على "عملهم الرائع الذي يقومون به في تعديل برامجهم لتلائم واقع أزمة جائحة كورونا"، ولقد شاركت الصفحة الرسمية للمؤسسة على موقع الإنستغرام، رسالة الشكر والدعم التي وجهتها ميغان إلى المؤسسة، تحت عنوان رسالة من راعيتنا الرسمية.

ولم تكتف ميغان ماركل بهذا فحسب، حيث شاركت أيضا فريق عمل مؤسسة Smart Works، في مساعدة إحدى النساء اللاتي يحصلن على خدمات المؤسسة، في الاستعداد لمقابلة عمل، وذلك من خلال مكالمة Zoom أجريت يوم 27 مارس/آذار 2020، وخلال المقابلة أشادت ميغان بها ووصفتها بأنها " منارة للأمل"، "عازمة على تجاوز الصعاب"، قبل أن تنهي المكالمة بأن تتمنى لها حظا جيدا في مقابلة عملها القادمة، وأكدت على شعورها بالفخر لأنها راعية رسمية للمؤسسة.

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