واشنطن - لايف ستايل
دافعت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، بقوة عن المرشح الديمقراطي المفترض، جو بايدن، في حين دعاه البعض من داخل حزبه لحسم الجدل حول اتهامه بالاعتداء الجنسي على امرأة وهو ما نفته حملته بالفعل، حيث اتهمت امرأة من كاليفورنيا تدعى تارا ريد، عملت مساعدة للموظفين في مكتب بايدن بمجلس الشيوخ الأميركي من ديسمبر 1992 إلى أغسطس 1993، السناتور الأميركي في مقابلات إعلامية بالاعتداء الجنسي.
وقال أشخاص آخرون في مقابلات إعلامية إن ريد أخبرتهم فيما بعد عن واقعة مع بايدن، شملت امرأتين أكدتا بعض التفاصيل في قصة نشرها موقع "بيزنس إنسايدر" الإخباري الاثنين، فيما ذكرت حملة بايدن أن الواقعة لم تحدث قط، ولم يرد بايدن (77 عاما)، على هذا الاتهام، ولم يتم طرح أسئلة على نائب الرئيس الأميركي السابق بشأن هذه المسألة في مقابلات إعلامية أجريت في الآونة الأخيرة.
وأيدت بيلوسي، أكبر ديمقراطية في الكونغرس، بايدن رسميا للرئاسة، الاثنين، وقالت بيلوسي، الخميس، إنها تواصل دعم بايدن بالكامل، مشيرة إلى أن الموظفين الذين أداروا مكتب بايدن في مجلس الشيوخ قالوا إنهم لا يتذكرون أي شكوى من اعتداء جنسي، كما سلطت بيلوسي الضوء على تاريخ بايدن الطويل في دعم السياسات لوقف الاعتداء على النساء، موضحة في مؤتمر صحفي إن بايدن "تجسيد للأمل والتفاؤل والأصالة لبلدنا.. إنه شخص ذو قيم عظيمة".
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كانت هذه تفاصيل خبر رئيسىة "النواب" الأميركي تؤيد جو بايدن للرئاسة وترد على الاتهامات الجنسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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