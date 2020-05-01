حالات لا ينصح فيها بصيام الأطفال والمراهقين

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 مايو 2020 11:51 صباحاً - صيام الأطفال والمراهقين، خلال شهر رمضان، الشهر التاسع من التقويم القمري الإسلامي، فرض على جميع المسلمين البالغين والمراهقين الأصحاء من سن 12 سنة، يبدأ الصيام من الفجر المبكر (السحور) حتى غروب الشمس (الإفطار). خلال هذه الفترة يجب على المرء أن يمتنع عن الأكل والشرب، سمح الإسلام بإعفاء بعض الناس من الصيام، على سبيل المثال، أعفى الأطفال الصغار والمسافرين والمرضى والمسنين والحوامل والمرضعات، نرصد لكم كل ما يمكن معرفته حول الحالات التي لا ينصح فيها بصيام الطفل والمراهقين.

حالات لا ينصح فيها بصيام الطفل والمراهقين



قالت الدكتورة هناء جميل، استشاري الباطنة والغدة، إن هناك بعض الحالات التي تشمل المخاطر الرئيسية المرتبطة بالصيام لمرضى السكري، نقص السكر في الدم، وفرط سكر الدم والجفاف وتجلط الدم. لا يُقصد من الصيام خلق مشقة مفرطة على الأفراد المسلمين وفقاً للمعتقدات الدينية. ومع ذلك، فإن العديد من مرضى السكري من النوع الأول (T1DM) يصرون على الصيام خلال شهر رمضان، وبالتالي يخلقون تحدّياً لأنفسهم ومقدمي الرعاية الصحية الخاصة بهم. فيما يلي مرضى السكري الذين هم في مجموعة عالية المخاطر يصومون خلال شهر رمضان، لذلك يجب أن يُمنَعَ الأطفال والمراهقون ومرضى السكر من الصيام.

حالات لا ينصح فيها بصيام الطفل والمراهقين

نقص سكر الدم الشديد في غضون 3 أشهر قبل رمضان.

تاريخ من نقص السكر في الدم المتكرر.

نقص الوعي بنقص السكر في الدم.

السيطرة المستمرة على نسبة السكر في الدم.

الحامض الكيتوني خلال 3 أشهر قبل رمضان.

مرض السكر النوع 1.

مرض حاد.

غيبوبة فرط سكر الدم خلال ثلاثة الأشهر السابقة.

أداء عمل بدني مكثف.

غسيل الكلى المزمن.

يرى بعض الأطباء ذوي الخبرة، أن الصيام خلال شهر رمضان آمن لمرضى النوع الأول من DM، بمن فيهم المراهقون والأطفال الأكبر سناً، مع تحكم جيد في نسبة السكر في الدم الذين يقومون بالمراقبة الذاتية المنتظمة ويخضعون لإشراف مهني دقيق.

يمكن تقديم التوصيات التالية للمراهقين الذين يتمتعون بصحة جيدة، والذين يرغبون في الصيام.

يجب أن تكون خطة الإدارة فردية لكل مريض حسب الحاجة.

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تثقيف المرضى في رمضان

دور التعليم المنظم للمرضى راسخ في إدارة مرض السكري. يجب أن يمتد هذا إلى تعليم مريض السكري الذي يركز على رمضان. يجب أن يتلقى المرضى التعليم بشأن ما يلي:

المراقبة الذاتية لجلوكوز الدم في المنزل.

ركز على أسباب الإصابة بنقص سكر الدم، وفرط سكر الدم، والجفاف، والحامض الكيتوني السكري الوشيك.

تخطيط الوجبات والمشورة الغذائية.

توقيت وكثافة النشاط البدني.

الامتثال للأدوية.



التقييم الطبي قبل رمضان

يفضل القيام به بشهر أو شهرين قبل بدء شهر الصيام.

الحالة الجسدية وحالة سكر الدم ودراسات الدم المناسبة.

النظام الغذائي والتغذية حول صيام الأطفال والمراهقين