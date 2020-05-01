إصابات كورونا في إسرائيل تتجاوز عتبة الـ16 ألفا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الجمعة، تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما رفع عدد المصابين إلى 16004.

وقالت إنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة خلال ساعات الليل، ما رفع إجمالي عدد الوفيات إلى 223 حالة.

وأوضحت الوزارة أن 105 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة، و82 في حالة متوسطة، في حين وصفت حالة 6836 من المصابين بأنها طفيفة.

وأشارت إلى أن 83 من المصابين يعيشون على أجهزة التنفس، فيما تعافى 8758 حالة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية خففت، خلال الأيام الأخيرة، من القيود التي كانت فرضتها في مارس/آذار، فيما تبدأ بإعادة العملية التعليمية تدريجيا مطلع الأسبوع المقبل.