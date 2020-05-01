شكرا لقرائتكم خبر عن عشان تحمى نفسك من كورونا عند لمس الشاشات العامة..استخدم المناديل واغسل ايدك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سعال وحمى وتعب شديد فى الجسم جميعها من أعراض فيروس كورونا والتى تؤثر على صحة الجهاز التنفسى والرئتين ، وينتقل عن طريق قطرات السعال والعطس من شخص لآخر، حيث أوصت منظمة الصحة العالمية باستخدام المناديل عند السعال مع غسل اليدين بالمياه والصابون دائما.

وحسب ما ذكره موقع independent فنصحت المنظمة ايضا بعدم لمس الوجه فى حالة لمس الاسطح الملوثة فى الاماكن العامة حتى لا ينتقل الفيروس، و أشارت الدراسات إلى أن الفيروسات التاجية مثل السارس وفيروس كورونا يمكن أن تبقى على قيد الحياة لمدة تصل إلى ثلاث ساعات في الهواء ولكن قد تصل إلى يومين أو ثلاثة أيام على الأسطح المعدنية والزجاجية والبلاستيكية.



وحذر البروفيسور ويليام كيفيل من جامعة ساوثامبتون الناس من توخي الحذر بشأن استخدام هواتفهم بعد غسل أيديهم دون تنظيفها أولا، لكن كيفيل قال أيضًا إنه نظرًا لأن جهازك المحمول لا تستخدمه إلا أنت ، فإن المخاطر ليست عالية جدًا.

ولكن مع شاشات اللمس العامة ، التي يستخدمها الكثير من الناس ، يمكن للشخص المصاب ترك الفيروس على السطح قبل أيام وإصابة شخص آخر غير ملوث بنجاح دون علمه.

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وقالت الدكتورة تارا سميث ، عالمة الأوبئة المعدية للأمراض المعدية ، من جامعة كينت ستيت نظرًا لأن العديد من الأشخاص يلمسون الشاشات العامة يومًا بعد يوم ، فأنها أكثر مكان لنشر الفيروسات والبكتيريا من قبل الأفراد المصابين ويتم التقاطهم من قبل الأصحاء.

اقترح الدكتور سميث أنه نتيجة لذلك يجب على الشركات التفكير في زيادة تدابير النظافة لأولئك الذين يستخدمون الشاشات مثل المناديل على المحطات.

وقال مايكل هيد ، وهو زميل أبحاث كبير في الصحة العالمية بجامعة ساوثهامبتون، أن شاشات اللمس موجودة الآن في العديد من الأماكن ، لذلك غالبًا ما يكون من الصعب تجنب الحاجة إلى استخدامها ،كما أظهرت العديد من الدراسات المختبرية انه تم الكشف عن الأحمال الفيروسية على الشاشات.

"إن النصيحة الأكثر عملية هي أن يتأكد الناس من أنهم يغسلون أيديهم وينظفون بشكل شامل عدة مرات في اليوم ، وبالتالي تقل مخاطر انتقال أي عدوى، ومن الممكن استخدام مناديل عند لمس الشاشات العامة ،وخصوصا بعد ان استخدام معظم محلات السوبر ماركت الآن عمليات دفع ذاتي التى تتطلب من العملاء التفاعل مع شاشة تعمل باللمس.