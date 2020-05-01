شكرا لقرائتكم خبر عن استغلى قعدة البيت ودربى طفلك على الأكلات الصحية البديلة للرضاعة الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فطام الطفل من أصعب المراحل التى تمر بها الأمهات وتحتار فى نوعية الطعام التى تعطيها لطفلها بعد الفطام ، فبعد عام ونصف أو عامين تبدأ الأم فى تدريب الطفل على الاستغناء عن حليب الثدى وتناول الأطعمة الأخرى.

وفى فترة العزل المنزلى ينصح الأمهات بتدريب أطفالهن على تناول الطعام والاستغناء عن الرضاعة الطبيعية ويقدم موقع momjunction بعض الاكلات الصحية الغنية بالفيتامينات و المناسبة لطفلك بعد الفطام وهى:

1: الفواكه من الاطعمة التى يحبها الاطفال وخصوصا الموز، نظرا لمذاقه الطيب كما انه يحتوى على نسبة كبيرة من البوتاسيوم والمغنسيوم وبعض الفيتامينات الأخرى التي تعزز صحة الجسم وتقوى القلب وتحميه من المشاكل الصحية.

2:منتجات الألبان من أفضل الطرق الطبيعية التي تحتوى على نسبة كبيرة من الكالسيوم الذى يساعد تقوية عظام وأسنان الطفل ويساعد على نموه، وينصح بإعطاء الطفل الزبادى واللبن والأرز باللبن.

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3:الدجاج، يحتوى على نسبة عالية من الحديد القابل للامتصاص والذى يساعد على تعزيز الهيموجلوبين فى الدم وحماية الطفل من فقر الدم، وينصح بتقديم الدجاج المفروم مع الخضار المسلوق.

4:الاسماك، تحتوى على كمية كبيرة من الفيتامينات و الاحماض الدهنية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والجسم، كما أنه يحافظ على صحة الجهاز المناعى عند الطفل.

5:الجزر، من أشهر أنواع الخضروات المعروف بفوائده المذهلة التى تساعد على النمو وتقوية الرؤية والعيون، فمن الممكن سلق الجزر وتقديمه مربى او عصير .

5:الليمون، يحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات وخصوصا فيتامين سى الذى يعمل على حماية الجسم من الإصابة بالفيروسات والعدوى، وتقوية الجهاز المناعى والحد من الاصابة بالأمراض والعدوى، فمن الممكن وضعه فى الاكلات اليومية للطفل.