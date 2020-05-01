حدائق مضيئة أخر إنجازات الأبحاث العلمية (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استطاع فريق من العلماء تطوير نوع من الأزهار تتوهج ذاتيا في الليل والنهار، من شأنها أن تحدث ثورة في عالم الحدائق والأزهار المنزلية.
وستجعل المساحات الخضراء المتوهجة المنازل أو الحدائق ساحرة، كتلك التي نشاهدها في الأفلام الخيالية.
وقالت الباحثة في جامعة إمبريال كوليدج في لندن، الدكتورة كارين سركيسيان، الرئيس التنفيذي لشركة «بلانتا»، وهي الشركة التي تشرف على الأبحاث، إن هذه الإشعاعات يمكن استخدامها لرصد استجابات النبات لمختلف الضغوط والتغيرات في البيئة من حولها، مثل الجفاف أو غيرها.
وأضافت: «نأمل حقًا طرح هذا المنتج في السوق في غضون السنوات المقبلة، بمجرد أن نجعلها أكثر إشراقًا، وبمجرد أن ندخل هذه الهرمونات في نباتات الزينة باستخدام هذه التكنولوجيا الجديدة» وفقاً لـ «ذا جارديان».
واعتمدت الدراسة على ظاهرة تعرف باسم ظاهرة التلألؤ البيولوجي، وتحدث هذه الظاهرة عند تفاعل الأنزيمات مع مواد كيميائية تعرف باسم «luciferins» موجودة داخل الكائن الحي، مما يؤدي إلى إطلاق الطاقة في شكل ضوء.
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