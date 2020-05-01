شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تحتاج لمعرفته حول التبرع ببلازما الدم لمرضى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يراهن العديد من الخبراء حول العالم أن علاج بلازما الدم سيكون سلاحًا فعالًا ضد العدوى الفتاكة.ويُنظر إلى بلازما الدم من مرضى COVID-19 المستعادة على أنها شعاع جديد من الأمل لعلاج العدوى، وفي الآونة الأخيرة ، تعافى رجل يبلغ من العمر 49 عامًا من مدينة دلهي الهندية بالكامل من الحالة بعد أن خضع لهذا العلاج، وذلك وفقا لتقرير الموقع الهندى " thehealthsite"، المعروف باسم علاج بلازما الدم النقاهة.

. على الرغم من أنه ليس علاجًا معتمدًا لهذه الحالة ، إلا أن وكالات الصحة العالمية مثل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تشجع المرضى الذين تم علاجهم من COVID-19 على التبرع بالبلازما الدموية. الطريقة التي يعمل بها علاج بلازما الدم تشكل البلازما حوالي 55 %من الدم، والتى تحتوى على كميات كبيرة من الأجسام المضادة التي تولدها الخلايا المناعية لحمايتك من الالتهابات. الطريقة التي يعمل بها علاج بلازما الدم تشكل البلازما حوالي 55 %من الدم، والتى تحتوى على كميات كبيرة من الأجسام المضادة التي تولدها الخلايا المناعية لحمايتك من الالتهابات.

عندما نشفى من عدوى قاتلة ، ينتج الجسم أجسامًا مضادة ضد العامل الممرض (الفيروس أو البكتيريا) التي تسببت في الإصابة، و تتم هذه العملية في بلازما الدم.

لعلاج بلازما الدم النقاهة ، يقوم الأطباء بجمع البلازما الغنية بالأجسام المضادة من مريض شفي ونقله إلى الأشخاص الذين يعانون بشدة من نفس الحالة، وقد تم استخدام هذه الطريقة كتجربة في بعض أجزاء الهند والعالم أيضًا .

استخدمت الصين ، أصل الفيروس التاجي الجديد ، علاج بلازما الدم كجزء من تجربتها السريرية، وكانت النتائج إيجابية، وقد بدأت المملكة المتحدة والولايات المتحدة أيضًا تجارب لهذا العلاج، وفي الماضي ، كان علاج بلازما الدم يستخدم لمعالجة السارس والإيبولا و H1N1 ووباء الإنفلونزا الإسبانية.



قواعد التبرع بالبلازماإذا كنت قادرًا على محاربة عدوى COVID-19 المميتة ، فإن التبرع بالبلازما قد يساعد في إنقاذ حياة الأشخاص الذين يقاتلون هذه الحالة في جميع أنحاء العالم. قواعد التبرع بالبلازماإذا كنت قادرًا على محاربة عدوى COVID-19 المميتة ، فإن التبرع بالبلازما قد يساعد في إنقاذ حياة الأشخاص الذين يقاتلون هذه الحالة في جميع أنحاء العالم.

و هناك معياران أساسيان للتبرع بالبلازما:

عليك أن تكون اختبرت إيجابي لـ COVID-19 والتعافي منه تمامًا، و سيتم اعتبارك شفيًا تمامًا إذا كان الاختبار سلبيًا للحالة وخال من الأعراض لمدة 14 يومًا على الأقل.

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تحتاج أيضًا إلى تلبية معايير الأهلية العادية للتبرع بالدم للتبرع بالبلازما. لتكون مؤهلاً لذلك والتى تشمل :

يجب أن تتراوح أعمارهم بين 18-65 سنة

الوزن 50 كجم على الأقل

يكون معدل النبض بين 50-100 ، ودرجة الحرارة حوالي 98.6 درجة فهرنهايت 37 درجة مئوية.

مستوى ضغط الدم 50-100 ملم زئبق / 100-180 ملم زئبق

لديك مستوى الهيموجلوبين 12.5 جم / ديسيلتر

ألا يكون لديك تاريخ للتبرع بالدم خلال الأشهر الثلاثة الماضية

تحتاج إلى أن تكون شخصًا صحيًا بشكل عام دون حالات كامنة خطيرة مثل فيروس نقص المناعة البشرية والسرطان وما إلى ذلك

يوصى بشرب 500 مل على الأقل من الماء أو أي مشروبات غير كحولية أخرى قبل التبرع بالبلازما.

يجب أن تتناول وجبة صحية قبل الدخول في عملية التبرع لمنع الجفاف والدوخة والتعب.

كيف يتم جمع البلازما؟تستغرق عملية جمع البلازما حوالي ساعة أو نحو ذلك، و في هذا الإجراء ، يتم سحب الدم من ذراعك وتوجيهه عبر أداة. سوف يعيد لك خلايا الدم والصفائح الدموية بعد استخراج البلازما ، ويهدف المحلول الملحي إلى استبدال البلازما المسحوبة.