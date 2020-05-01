شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث فى جسمك لو أضفت السبانخ لنظامك الغذائى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السبانخ من الخضروات الغنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، ومنها عنصر الحديد الذى يجعل جسمك أقوى وأنشط ويمد بشرتك بالنضارة والحيوية، ويقلل فرص الإصابة بعسر الهضم.

وقدم التقرير المنشور عبر موقع "Brightside"، العديد من الفوائد الصحية حال إضافة السبانخ إلى غذائك اليومى، ومنها:

- ستصبح عظامك وعضلاتك أقوى

السبانخ غنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن المهمة للجسم، كالحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والمنغنيز وفيتامين سي، فالمغنيسيوم الموجود في السبانخ يدعم صحة أعصاب الجسم، والعضلات، والحد من الإصابة بهشاشة العظام.

- الحفاظ على النظر وصحة العين

تحتوى السبانخ على اللوتين وزياكسانثين هذا العنصران يعدان صديقان للعين، و من خطر الإصابة بأمراضها المختلفة، كإعتام عدسة العين أو الضمور البقعي المرتبط بالعمر.

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- تتحسن الدورة الدموية

تحتوى السبانخ على مستويات عالية من البوتاسيوم، لذا فهي من الأغذية التي تكافح ارتفاع ضغط الدم، وأيضا احتوائها علي نسبة عالية من عنصر الحديد يحد من الإصابة بفقر الدم، وتناول السبانخ يوميا يعد من الحيل الجيدة لتحسن الدورة الدموية.

- الحفاظ على صحة البشرة والشعر

السبانخ مصدرًا لفيتامين أ، هذا الفيتامين مهم لصحتنا وجمال بشرتنا وشعرنا، وعند التعرض لنقص نسبته يتسبب في تساقط الشعر، والحصول علي بشرة جافة.

- تحسين عملية الهضم

تحتوى السبانخ على نسبة عالية من الألياف التي تجعل عملية الهضم جيدة، فتناول السبانخ يمنع ويحد من الإصابة بالإمساك.