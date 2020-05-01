الصين تسجل 12 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات

أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين، الجمعة، أن السلطات سجلت 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 30 أبريل/ نيسان ارتفاعا من أربع حالات في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن 6 من حالات الإصابة الجديدة لأشخاص قادمين من الخارج مقارنة مع 4 في اليوم السابق.

ولم تسجل الصين إصابات محلية جديدة في اليوم السابق. وأعلنت لجنة الصحة الوطنية أيضا رصد 25 حالة إصابة جديدة بالفيروس لم تظهر عليها أعراض في 30 أبريل/ نيسان انخفاضا من 33 في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد 82874، بينما ظل عدد الوفيات عند 4633 مع عدم تسجيل وفيات جديدة أمس الخميس.