الصين تسجل 12 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات

الخليج 365 - وكالاتالجمعة 2020/5/1 07:02 ص بتوقيت أبوظبي
أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين، الجمعة، أن السلطات سجلت 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 30 أبريل/ نيسان ارتفاعا من أربع حالات في اليوم السابق.
وقالت اللجنة إن 6 من حالات الإصابة الجديدة لأشخاص قادمين من الخارج مقارنة مع 4 في اليوم السابق.
ولم تسجل الصين إصابات محلية جديدة في اليوم السابق. وأعلنت لجنة الصحة الوطنية أيضا رصد 25 حالة إصابة جديدة بالفيروس لم تظهر عليها أعراض في 30 أبريل/ نيسان انخفاضا من 33 في اليوم السابق.
وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد 82874، بينما ظل عدد الوفيات عند 4633 مع عدم تسجيل وفيات جديدة أمس الخميس.
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