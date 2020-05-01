تعرف على اعراض الإصابة بمرض السكر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض السكر من الأمراض المزمنة التي تنتشر عند كثير من الأشخاص نتيجة زيادة السكر في الدم واضطراب افراز نسبة الأنسولين في الدم المسئولة عن التخلص من السكر في الجسم، ووفقا لتقرير لـ" mayoclinic" وجود الكثير من السكر في الدم يمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة.

تشمل حالات الإصابة بمرض السكر عدة أنواع وهى مرض السكر من النوع الأول ومرض السكر من النوع الثانى.

اعراض الاصابه بمرض السكر

تختلف أعراض مرض السكري اعتمادًا على مقدار ارتفاع سكر الدم عند بعض الأشخاص، خاصة المصابين بمقدمات مرض السكر أو النوع الثانى فهؤلاء الأشخاص قد لا يعانون من الأعراض في البداية، اما النوع الأول من مرض السكر تكون اعراضه اكثر حدة وتظهر بسرعه

اعراض مرض السكر من النوع الأول والنوع الثاني هي:

زيادة العطش، كثرة التبول، الجوع الشديد، فقدان الوَزن غير المُبرر، وجود الكيتونات في البول وهي نتيجة ثانوية لانهيار العضلات والدهون التي تحدث عندما لا يكون هناك ما يكفي من الأنسولين المتاح.

بالاضافه الى اعراض أخرى كالإرهاق، ضبابية الرؤية، القروح بطيئة الشفاء، الالتهابات المتكررة، مثل الالتهابات الجلدية أو الالتهابات المهبلية.

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يمكن أن يتطور مرض السكر من النوع الأول في أي عمر، على الرغم من ظهوره غالبا أثناء الطفولة أو المراهقة يمكن أن يتطور مرض السكر من النوع الثاني، وهو النوع الأكثر شيوعًا في أي عمر على الرغم من أنه أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا.

أسباب الاصابه بالنوع الأول من مرض السكر

السبب الدقيق في الإصابة بالنوع الأول من مرض السكر غير معروف، ولكن المعروف عن تلك الحالة المرضية هو أن الجهاز المناعي الذي يحارب عادة البكتيريا الضارة والفيروسات يهاجم خلايا إنتاج الأنسولين في البنكرياس ويدمرها وهذا يجعل الجسم لا يحتوي على الأنسولين أو يحتوي على نسبة بسيطة منه وبدلاً من الانتقال إلى الخلايا، يتراكم السكر في مجرى الدم.

ويعتقد الخبراء أن الإصابة بالنوع الأول من مرض السكر مجموعة من الاستعدادات الوراثية والعوامل البيئية.

أسباب الاصابه بسكر الحمل

أثناء الحمل تفرز المشيمة هرمونات للحفاظ على الحمل تجعل هذه الهرمونات الخلايا أكثر مقاومة للأنسولين، ويفرز البنكرياس المزيد من الأنسولين للتغلب على هذه المقاومة، لكن البنكرياس قد لا يستطيع مواكبة الظروف في بعض الأحيان حين يحدث هذا يدخل القليل من الجلوكوز إلى الخلايا ويتبقى الكثير في الدم، مما يؤدي للإصابة بسكر الحمل.