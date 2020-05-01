شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد البنجر عديدة وأبرزها إنقاص الوزن وتحسين الهضم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البنجر من الأطعمة ذات الفوائد الصحية العديدة، حيث يساعد على خفض ضغط الدم، وتحسين عملية الهضم، وتعزيز الأداء الرياضي، والوقاية من السرطان وهو غني بالعناصر الغذائية فهو مصدرًا رائعًا للفيتامينات والمعادن، مثل البوتاسيوم والصوديوم والحديد وحمض الفوليك والفوسفور والمغنيسيوم والكالسيوم وفيتامين ج ومضادات الأكسدة، في السطور التالية نتعرف على فوائد البنجر، وفقاً لموقع " organic facts".



فوائد البنجر

فوائد البنجر

فوائد البنجر الصحية لا حصر لها وتشمل ما يلى:

علاج ارتفاع ضغط الدم

البنجر غني بالنترات الغذائية، والتي يتم تحويلها إلى أكسيد النيتريك في الجسم، يساعد أكسيد النيتريك على استرخاء وتوسعة الأوعية الدموية، وبالتالي خفض ضغط الدم ومنع ارتفاع ضغط الدم.

وقال د. شانون أمويلز، كبير مستشاري البحوث في مؤسسة القلب البريطانية، في دراسته: "يمكن لكوب يومي من عصير البنجر أن يخفض ضغط الدم لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم - حتى أولئك الذين لم يتم التحكم في ارتفاع ضغط الدم لديهم عن طريق العلاج بالأدوية. . "

-تحسين الأداء الرياضي

تظهر ورقة بحثية نشرت في مجلة علم وظائف الأعضاء التطبيقية أن استهلاك البنجر الغني بالنترات يحسن أداء الجري لدى البالغين وأظهر عصير البنجر أنه يحسن الأداء الرياضي لدى العدائين والسباحين وراكبي الدراجات، مما يجعله مشروبًا رياضيًا هاماً.



فوائد البنجر

-تعزيز الهضم

تم استخدام البنجر كعلاج لاضطرابات الجهاز الهضمي بما في ذلك الإمساك، حيث تساعد الألياف ومضادات الأكسدة الموجودة في البنجر على طرد الجسم من المواد السامة ، مما يحافظ على صحة الجهاز الهضمي عند المستوى الأمثل.

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-صحة الدماغ

يحسن البنجر المرونة العصبية في الدماغ بسبب النترات الموجودة فيه، و تساعد هذه النترات على زيادة وصول الأكسجين إلى القشرة الحركية، وهي منطقة في الدماغ غالبًا ما تتأثر في المراحل المبكرة من الخرف.

مع تقدم الناس في العمر ، ينخفض ​​تدفق الدم إلى الدماغ ، مما يؤدي غالبًا إلى انخفاض الإدراك، تناول البنجر يمكن أن يبطئ أو يمنع هذه العملية.

تؤكد الدراسة المنشورة في مجلة علم الشيخوخة أن عصير البنجر مع التمارين الرياضية لدى كبار السن يمكن أن يكون له تأثير أكثر إيجابية.



فوائد البنجر

- مضاد للسرطان

كشفت دراسة نشرت في دورية Elsevier's Cancer Letters أن البنجر قد يكون جيدًا في الوقاية من سرطان الرئة والقولون، حيث يحتوي البنجر على البيتاسيانين الصبغية، التي تعوق نمو الخلايا السرطانية.

أظهرت الدراسات الحديثة أن عصير البنجر يمنع الطفرات الخلوية التي تسببها هذه المركبات، أيضا ، قد يساعد بيتا كاروتين الطبيعي في جذر البنجر على منع سرطان الرئة.

إنقاص الوزن

يعد البنجر الغني بالعناصر الغذائية والألياف إضافة ممتازة لنظام غذائي لفقدان الوزن، حيث يساعد المغنيسيوم والبوتاسيوم في البنجر على إزالة السموم من الجسم وطرد المياه الزائدة ومنع الانتفاخ.

تساعد هذه العناصر الغذائية على تحسين التمثيل الغذائي وفقدان الوزن الزائد، وغالبًا ما يوصف عصير البنجر في الأنظمة الغذائية لإزالة السموم.