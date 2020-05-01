شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تشتغل وانت صايم وتحافظ على تركيزك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعاني من فقدان التركيز وأنت تعمل خلال شهر رمضان، إذا كانت إجابتك بنعم يمكن أن تساعدك النصائح التي نقدمها على العمل بطريقة تحافظ على تركيزك أثناء الصيام، فالصيام لا يعني انخفاض إنتاجيتك في العمل.

ووفقاً لموقع "INC" الأمريكي يصوم أكثر من 1.6 مليار مسلم حول العالم خلال شهر رمضان الكريم، ولكن بدون طعام أو شراب من السهل أن يحدث فقدان التركيز والطاقة، وهو ما يمثل تحدياً، وإليك بعض النصائح لتحقيق أقصى استفادة من يوم عملك والتركيز أثناء الصيام.

نصائح تساعدك على التركيز في العمل أثناء الصيامخطط لليوم التالي

قد يكون التركيز في بعض الأحيان تحديًا خلال شهر رمضان، حيث يمكن أن يسبب الجوع لك التشتت، لكن من خلال التخطيط ليومك بعناية واتخاذ قرار مسبق بشأن ما ستركز عليه وقتك واهتمامك، ستتمكن بشكل أفضل من الحفاظ على تركيزك.

عند التخطيط، حاول جدولة الاجتماعات والمكالمات والتفاعلات الشخصية الأخرى التي تتطلب طاقة عالية في الصباح، ضع المهام والعناصر ذات الأولوية العالية أولاً، مع ضمان إحراز تقدم بشأن العناصر الأكثر إلحاحًا، وترك مهام أقل إلحاحًا أو مكثفة عقليًا في وقت لاحق، عندما تتضاءل طاقتك وتركيزك.

العمل عندما تكون طاقتك أعلى

من المرجح أن تكون طاقتك أعلى مباشرة بعد تناول وجبات الإفطار أو السحور إذا كان ذلك ممكنًا، فخطط للقيام بالجزء الأكبر من عملك العقلي أو البدني المكثف بعد تناول الطعام مباشرة، عندما يكون عقلك وجسمك في أفضل حالاته.

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قيلولة بعد الظهر

يمكن أن تكون فترة ما بعد الظهر أصعب الأوقات للعمل النشط خلال شهر رمضان، لذلك قم بأخذ قيلولة لاستعادة بعض الطاقة وقضاء الوقت، سيكون هذا مفيدًا بشكل خاص إذا اخترت البقاء مستيقظًا بعد وجبة الصباح.

ستسمح لك قيلولة بعد الظهر بإعادة شحن طاقتك، مما يمنحك دفعة قصيرة من الطاقة عند الاستيقاظ.

ووفقاً لموقع "Health line: يمكن أن يؤدي الجفاف الخفيف إلى الإرهاق وجفاف الفم والعطش والصداع، لذا من الضروري شرب كمية كافية من السوائل بعد الإفطار لتعويض ساعات الصيام.

اذهب للمشي أو مارس رياضة خفيفة

أحد الطرق لكي تشعر بالتركيز ويتدفق الدم إلى ذهنك ممارسة رياضة خفيفة بالمنزل في الصباح، ولكن يجب أن تكون رياضة خفيفة لا تستهلك الطاقة مثل: المشى.

وكذلك أي نشاط هادئ وغير شاق سيبقي عقلك أكثر تركيزا يمكنك الاستحمام أو قراءة كتاب.