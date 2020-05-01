"الصحة العالمية" تدعو أفريقيا لاستمرار "تدابير كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعت منظمة الصحة العالمية، الخميس، الدول الأفريقية للإبقاء على تدابير صارمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في القارة، وذلك مع بداية رفع تدابير الحجر في عدد من الدول.

وكانت العديد من الدول الأفريقية قد اتخذت تدابير حجر جزئي أو شامل لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

واعتبرت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، ماتشيديسو مويتي، في بيان أن تلك الإجراءات "ساهمت في كبح انتشار كوفيد- 19، لكنه لا يزال يمثل تهديداً كبيراً على الصحة العامة".

وأضافت أنه "من المهم الإبقاء على تدابير مراقبة ورصد الحالات وفحوص صارمة، من بين تدابير أخرى لإنهاء الجائحة".

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وقالت "مويتي" إنه "في حال أنهت الحكومات تدابيرها بشكل مفاجئ، فإننا نخاطر بخسارة المكاسب التي حققتها الدول حتى الآن ضد كوفيد- 19".

ووفق المنظمة العالمية، سجلت أفريقيا حتى الآن أكثر من 36 ألف إصابة مؤكدة، و1500 وفاة نتيجة "كوفيد- 19"، وأن الوضع "مثير للقلق" في منطقتي أفريقيا الوسطى والغربية.

وأكدت مويتي في بيانها أن "منظمة الصحة العالمية تسعى جاهدة لتحسين قدرة الدول الأفريقية على الفحص، عبر إرسال شحنات اختبارات جديدة لبلدان أفريقيا جنوب الصحراء".

وتبقى أفريقيا إحدى أقل مناطق العالم تأثراً بالوباء الذي أودى بحياة أكثر من 230 ألف شخص حول العالم، وخصوصاً في أوروبا والولايات المتحدة.