وفيات كورونا تتجاوز 230 ألفا حول العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تجاوزت الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد حول العالم 230 ألفا، الخميس، بحسب حصيلة أعدتها وكالة الأنباء الفرنسية، استناداً إلى مصادر رسمية.

وأظهرت الحصيلة أنه تم تسجيل ما مجموعه 230 ألفاً و309 وفيات، من أصل 3 ملايين و218415 إصابة.

وأوروبا هي القارة الأكثر تضرراً، حيث سجلت 137714 وفاة، في حين سجلت الولايات المتحدة كدولة بمفردها أعلى حصيلة وفيات بلغت 61717 وفاة.

وسجلت في أوروبا والولايات المتحدة نحو 90% من الوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19.