شكرا لقرائتكم خبر عن ماهى مخاطر الإصابة بالسعال الديكي وكيف تحمى نفسك منه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السعال الديكي هو مرض تنفسي شديد العدوى ويسبب نوبات سعال لا يمكن السيطرة عليها ويجعل من الصعب التنفس في بعض الحالات، يؤدي ذلك إلى مضاعفات قد تهدد الحياة، أفضل طريقة للوقاية من السعال الديكي هي التطعيم ضد المرض من المهم أيضًا اتخاذ خطوات للحد من التعرض للبكتيريا التي تسبب السعال الديكي، وفقا لتقرير لموقع healthline.

كيف يؤثر السعال الديكي على الجسم؟

ينتج السعال الديكي عن نوع من البكتيريا المعروفة باسم Bordetella، عندما تدخل هذه البكتيريا إلى الجهاز التنفسي فإنها تطلق مواد كيميائية سامة تتلف مجاري الهواء في الجسم وتسبب تورمها، عندما يصاب شخص ما بالبكتيريا لأول مرة فإن السعال الديكي غالبًا ما يشبه نزلات البرد في مراحله المبكرة، قد يسبب أعراضًا مثل:

سعال خفيف، سيلان الأنف، تغيرات في أنماط التنفس، حمى منخفضة.

بعد أسبوع إلى أسبوعين من الإصابة يسبب السعال الديكي نوبات سعال أكثر حدة قد تتبع نوبات السعال هذه صوت "صرخة" أثناء محاوله التقاط النفس..

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قد تصبح نوبات السعال أكثر تكرارا وشدة مع تقدم المرض وتستمر لمدة تصل إلى 10 أسابيع أو أكثر، وعندما يتطور السعال الديكي عند الأطفال فقد لا يسبب الكثير من السعال ومع ذلك ، يمكن أن يجعل من الصعب عليهم التنفس، قد تتطور بشرتهم وشفاههم إلى اللون الأزرق بسبب نقص الأكسجين.

ما هي المضاعفات المحتملة للسعال الديكي؟

يمكن أن يسبب السعال الديكي مضاعفات خطيرة محتملة مثل الكدمات أو الكسور الناتجة عن السعال، عدوى الرئة المعروفة باسم الالتهاب الرئوي، تباطؤ أو توقف التنفس، يمكن أن يؤثر السعال الديكي على الأشخاص في أي عمر ولكنه يميل إلى أن يكون أكثر حدة عند الرضع، وعلى الرغم من أن الموت بسبب السعال الديكي نادر إلا أنه يمكن أن يحدث.

طرق الوقايه من السعال الديكى

التطعيم ضد السعال الديكي هو الطريقة الأكثر فعالية للوقاية منه سيقلل بشكل كبير من فرص الإصابة بالمرض، فتساعد اللقاحات على حمايه الشخص من الاصابه والمقربين له أيضا بما في ذلك الرضع المعرضين لخطر العدوى الشديدة.