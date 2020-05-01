شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار شم بسيط يكشف عن المرضى القادرين على العودة للحياة بعد الغيبوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراسة حديثة إلى أن القدرة على اكتشاف الروائح تتنبأ بالشفاء والبقاء على المدى الطويل لدى المرضى الذين يعانون من إصابات دماغية شديدة، يمكن أن يساعد اختبار شم بسيط الأطباء على تشخيص وتحديد خطط العلاج بدقة للمرضى الذين يعانون من اضطرابات في الوعي.

ووفقا لتقرير لصحيفة neuroscience العلمية تضمنت الدراسة التي نشرت في مجلة Nature مرضى مصابين بالدماغ يظهرون علامات ضئيلة جدًا أو معدومة من علامات الوعي بالعالم الخارجي، ووجدت أن 100٪ من المرضى الذين تفاعلوا مع اختبار الشم استعادوا وعيهم وأن أكثر من 91٪ من هؤلاء المرضى ما زالوا على قيد الحياة بعد ثلاث سنوات ونصف من الإصابة.

وقال الباحثون في قسم علم النفس بجامعة كامبريدج "دقة اختبار الشم مذهلة وهى أمل أن يساعد في علاج المرضى المصابين بإصابات دماغية شديدة حول العالم.

غالبًا ما يكون من الصعب على الأطباء تحديد حالة وعي المريض بعد إصابة الدماغ الحادة، يتم إجراء أخطاء في التشخيص في 40٪ من الحالات يختلف المريض الواعي قليلاً عن المريض الفاقد للوعى تماما يعد التشخيص الدقيق أمرًا بالغ الأهمية لأنه يعلم استراتيجيات العلاج مثل إدارة الألم ، ويمكن أن يكمن وراء قرارات نهاية الحياة.

حاسة الشم هي آلية أساسية للغاية وتعتمد على الهياكل العميقة داخل الدماغ، يقوم الدماغ تلقائيًا بتغيير الطريقة التي نتنشقها استجابةً للروائح المختلفة على سبيل المثال ، عندما تُعطى برائحة كريهة ، نأخذ نفسا أقصر وأكثر ضحالة في البشر الأصحاء ، تحدث استجابة الشم في كل من حالات اليقظة والنوم للوعي.

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أُجريت أبحاث على 43 مريضاً يعانون من إصابات خطيرة في الدماغ، أوضح المجرب لأول مرة لكل مريض أنه سيتم تقديم روائح مختلفة لهم في وسيتم مراقبة التنفس من خلال أنفهم باستخدام أنبوب صغير يسمى قنية الأنف لم يكن هناك ما يشير إلى أن المرضى سمعوا أو فهموا.

بعد ذلك ، تم تقديم برطمان يحتوي على إما رائحة لطيفة من الشامبو أو رائحة كريهة من الأسماك الفاسدة أو عدم وجود رائحة على الإطلاق لكل مريض لمدة خمس ثوان. تم تقديم كل برطمان عشر مرات بترتيب عشوائي ، وتم قياس حجم الهواء الذي تم استنشاقه من قبل المريض.

وجد الباحثون أن المرضى الذين لديهم وعي ضئيل يستنشقون بشكل أقل استجابة للروائح ، لكنهم لم يميزوا بين الروائح الكريهة والرائعة، قام هؤلاء المرضى أيضًا بتعديل تدفق الهواء الأنفي الخاص بهم استجابةً للبرطمان بدون رائحة هذا يعني الوعي بالبرطمان أو التوقع المكتسب للرائحة

وجد تحقيق متابعة بعد ثلاث سنوات ونصف أن أكثر من 91٪ من المرضى الذين أصيبوا باستجابة شم بعد فترة وجيزة من الإصابة ما زالوا على قيد الحياة ، لكن 63٪ من أولئك الذين لم يظهروا استجابة قد ماتوا.