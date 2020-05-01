ارتفاع وفيات كورونا في المغرب إلى 170 والإصابات 4423

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المغرب ارتفع 102 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصبح إجمالي المصابين 4423 منذ ظهور المرض.

وأضافت، في بيان، أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 170 حالة.

وأوضحت أنها سجلت أيضا 56 حالة شفاء جديدة، ليصبح عدد من تماثلوا للشفاء 984 حالة.

وقال محمد اليوبي رئيس مديرية الأوبئة والأمراض بوزارة الصحة المغربية إن نسبة الوفيات تصل إلى 3.84%، في حين أن نسبة الشفاء 22.2%.

