القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المغرب ارتفع 102 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصبح إجمالي المصابين 4423 منذ ظهور المرض.
وأضافت، في بيان، أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 170 حالة.
وأوضحت أنها سجلت أيضا 56 حالة شفاء جديدة، ليصبح عدد من تماثلوا للشفاء 984 حالة.
وقال محمد اليوبي رئيس مديرية الأوبئة والأمراض بوزارة الصحة المغربية إن نسبة الوفيات تصل إلى 3.84%، في حين أن نسبة الشفاء 22.2%.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع وفيات كورونا في المغرب إلى 170 والإصابات 4423 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.