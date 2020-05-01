الصحة الإيرانية: هجوم عنيف لكورونا في الخريف والشتاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي من هجوم عنيف لفيروس كورونا المستجد داخل بلاده في موسمي الخريف والشتاء المقبلين، في الوقت الذي تجاوز عدد الوفيات حاجز 6 آلاف.

وأشار "نمكي"، في تصريحات له خلال اجتماع حكومي بحضور إسحاق جهانجيري، النائب الأول للرئيس الإيراني، الخميس، إلى أن التقديرات تشير إلى عودة فيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية بضراوة في إيران.

ودعا وزير الصحة الإيراني بلاده إلى الاستعداد لما وصفه بالهجوم الثقيل للفيروسين معاً، والبدء في توفير مخزونات من لقاح الإنفلونزا والمستلزمات الطبية، وتدشين مركز للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، حسب ما ذكرت وكالة أنباء فارس المحلية (شبه رسمية).





وسجلت وزارة الصحة الإيرانية في آخر حصيلة رسمية إجمالي إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، بلغت 94 ألفاً و640 حالة إصابة.

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ووصل إجمالي وفيات فيروس كورونا إلى 6028 شخصاً في عموم محافظات إيران، نقلاً عن بيان صحفي أدلى به الناطق باسم الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور.

وصرح العديد من المسؤولين الإيرانيين، بما في ذلك نواب برلمانيون إصلاحيون، وأعضاء في مجلس مدينة طهران مؤخراً أن عدد ضحايا كورونا في إيران أعلى بكثير من الأرقام الرسمية، وأن وزارة الصحة والحكومة ليستا شفافتين في تقديم الإحصائيات.

وتواجه وزارة الصحة الإيرانية اتهامات بالتلاعب في إحصائيات المصابين وهندستها، في حين أثار هذا الموضوع الجدل بين المسؤولين الإيرانيين خلال الأسابيع الأخيرة.

وطالب أعضاء في مجلس مدينة طهران، الأسبوع الماضي، المركز الوطني الإيراني لمكافحة كورونا بالشفافية في الإحصائيات المتعلقة بنسب الإصابات والوفيات.