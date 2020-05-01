ترامب يتوعد بفرض رسوم جمركية عقابية على الصين بسبب كورونا المزيد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس أنه يفكّر في فرض رسوم عقابية على الصين، زاعما أن بكين "صنعت" فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب إنه اطلع على أدلة تشير إلى أن فيروس كورونا المستجد مصدره مختبر صيني في ووهان.

وخلال مؤتمره الصحفي اليومي، ردّ ترامب على مراسل في البيت الأبيض سأله عمّا إذا كان اطّلع على أدلّة تجعله يعتقد جدّياً أنّ معهد ووهان للفيروسات هو مصدر جائحة كورونا، قائلا: "نعم".



Advertisements

ولم يحدد الرئيس الأمريكي ماهية تلك الأدلّة، لكنه أشار إلى أنه قد يفرض على الصين "رسوما جمركية" عقابية.

وتتعارض تصريحات ترامب مع تقارير المخابرات الأمريكية التي تشير إلى أن فيروس كورونا لم يكن نتاج عمل بشري أو تعديل جيني.

وقالت المخابرات الأمريكية اليوم الخميس في بيان نقلته رويترز أن "أجهزة المخابرات تتفق مع الإجماع العلمي الواسع النطاق بأن فيروس كوفيد-19 لم يصنعه إنسان ولم يتم تطويره جينيا".

وأضاف البيان أن وكالات المخابرات الأمريكية "ستواصل بدأب فحص ما يظهر من معلومات وما تقدمه المخابرات لتحديد ما إذا كان التفشي بدأ من خلال مخالطة حيوانات مصابة أو ما إذا كان نتيجة حادث بمختبر في (مدينة) ووهان" الصينية.