إنفوجراف.. نصائح لتقوية مناعة كبار السن في رمضان

نصح خبراء التغذية كبار السن ومن يعانون ضعف المناعة بالحرص على تناول أكلات معينة خلال شهر رمضان، لتعزيز المناعة ودعم قدرة الجسم على مقاومة الأمراض، خاصة مع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم.

وقالت خبيرة التغذية المصرية إيمان المعداوي إن الجفاف من أكثر الأمراض التي يعاني منها كبار السن خلال شهر رمضان، خاصة مع زيادة ساعات الصيام، ما يؤثر سلبا على مناعتهم.

وأضافت: "لذا من المهم أن تعتمد أغذيتهم بشكل كبير على السوائل بمختلف أنواعها، خاصة الماء والمشروبات الساخنة التي لا تحتوي على سعرات حرارية مرتفعة مثل الينسون والزنجبيل وغيرهما".

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الإنفوجراف التالي يرصد أبرز النصائح لتقوية مناعة كبار السن