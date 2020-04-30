ارتفاع وفيات كورونا في كندا وإنجلترا.. وتراجع الإصابات بإيطاليا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤولون في قطاع الصحة، الخميس، إن 391 مصاباً آخر بفيروس كورونا المستجد توفوا في مستشفيات إنجلترا، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة بها إلى 20137 حالة.

"الصحة العالمية" قلقة من انتشار كورونا بغرب أفريقيا







ومن بين الوفيات الجديدة 15 مريضاً تتراوح أعمارهم بين 49 و97 عاماً، ولم يكونوا يعانون من مشاكل صحية معروفة.

وأفادت بيانات رسمية نشرتها وكالة الصحة العامة الكندية، الخميس، بأن العدد الإجمالي للوفيات بسبب فيروس كورونا في كندا ارتفع بواقع 6% إلى 3082 في يوم.





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ووفقا للبيان، فقد ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 52056، والأربعاء كان عدد الوفيات 2904 والإصابات 50373.

وقالت وكالة الحماية المدنية إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في إيطاليا زاد 285، الخميس، مقابل 323 قبل يوم، بينما ارتفع عدد حالات الإصابة اليومية بواقع 1872 مقابل 2086 الأربعاء.





وأضافت الوكالة أن العدد الإجمالي للوفيات منذ بداية التفشي في 21 فبراير/شباط بلغ 27967 وهو ثاني أعلى عدد للوفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة رسميا، الذي يشمل المتوفين والمتعافين، 205463 وهي ثالث أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.