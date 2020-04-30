بنتائج واعدة.. لقاح صيني جديد ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعربت شركة أبحاث صينية عن استعدادها لطرح 100 مليون جرعة سنويًا لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، الذي يجتاح العالم.



وقال باحث في مختبر شركة "سينوفاك بيوتك" (Sinovac Biotech) في بكين إنهم، يجرون اختبارات على "كورونافاك"، وهو لقاح تجريبي ضد الفيروس الذي قلب العالم.

وأشارت الشركة التي تجري واحدة من التجارب السريرية الأربعة التي أُذن بها في الصين، أحرزت تقدما كبير في أبحاثها ونتائج واعدة على القرود، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

ومع بدء التجارب البشرية، تقول الشركة إنها مستعدة لتقديم 100 مليون جرعة سنويًا لمكافحة الفيروس، الذي ظهر في وسط الصين أواخر العام الماضي قبل انتشاره في جميع أنحاء العالم وقتل أكثر من 230 ألف شخص.

وانتهت الشركة من إنتاج وتعبئة آلاف الجرعات من اللقاح، المغلفة في علبة باللونين الأبيض والبرتقالي تحمل اسم، "كورونافاك" (Coronavac).

وينتظر الدواء طريق طويل قبل الموافقة عليه، حيث ينبغي على الشركة أن تثبت قدرتها على الإنتاج على نطاق واسع، وأن توفر دفعات منه حتى تخضع لمراقبة السلطات.

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وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت عن أن تطوير لقاح ربما يستغرق من 12 إلى 18 شهرًا.

وفي حين لا تعرف سينوفاك متى ستكون الحقنة التي تحتوي على نصف ملليلتر من المصل جاهزة في الأسواق، قال ليو بيتشنج مدير إدارة العلامات التجارية لفرانس برس "هذا هو السؤال الذي يطرحه الجميع على أنفسهم".

وتتمتع شركة "سينوفاك" المدرجة في بورصة ناسداك بخبرة في إنتاج دواء ضد الفيروسات العالمية، حيث كانت أول شركة أدوية تقوم بتسويق لقاح ضد فيروس إنفلونزا الخنازير H1N1 عام 2009.

يأتي ذلك بينما يسابق الزمن أكثر من 100 مختبر حول العالم للتوصل إلى لقاح محتمل للفيروس القاتل، ولكن 7 منها فقط بينها "سينوفاك" بدأت مرحلة التجارب السريرية.

وسجلت الصين أكثر من 82 ألفا و862 إصابة، وأكثر من 4 آلاف و633 وفاة، بينما تعافى 77 ألفا و610 أشخاص حتى مساء الخميس.

ويكافح العالم الوقت الراهن من أجل السيطرة على تفشي المرض، بعد ارتفاع عدد الوفيات حول العالم، الخميس، إلى 231 ألفا و312، وبلوغ عدد المصابين نحو 3.3 مليون شخص، بينما تعافى 1.03 مليون شخص.