674 وفاة جديدة بكورونا في بريطانيا.. وإجمالي فرنسا 24376

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت بيانات من وزارة الصحة البريطانية، الخميس، أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في المملكة المتحدة وصل إلى 26771 بعد تسجيل 674 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة.

وسجلت بريطانيا في المجمل 171253 إصابة مؤكدة بالفيروس المستجد، في ارتفاع بمقدار 6032 حالة عن اليوم السابق.

وتم تسجيل أرقام الوفيات حتى الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (1600 بتوقيت جرينتش) الأربعاء، بينما تم تسجيل البيانات الخاصة بالإصابات المؤكدة بالفيروس حتى التاسعة صباحا (0800 بتوقيت جرينتش) الخميس.





على جانب آخر، تواصل انخفاض عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا في فرنسا بعد تسجيل 289 حالة إضافية، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس إلى 24376.

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وأعلن المدير العام للصحة في فرنسا، جيروم سالامون خلال مؤتمر صحفي، الخميس، أن عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في أقسام العناية المركزة حاليا بلغ 4019، نحو 221 حالة منهم دخلت الأقسام خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وتنتهي فترة الحجر الصحي الإلزامي في فرنسا يوم 11 مايو/أيار، بينما خففت السلطات الفرنسية القيود على الحياة العامة في البلاد قبل حلول الموعد في مؤشر على تواصل تعافي البلاد من الوباء.





وقسمت الحكومة الفرنسية خريطة البلاد إلى ثلاثة ألوان هي الأحمر والأصفر والأخضر، في إشارة إلى درجة تضرر المناطق في فرنسا من الوباء، على أن يتم على ضوئها اتخاذ عدة قرارات بينها استئناف الدراسة في المؤسسات التعليمية يوم 11 مايو/أيار بشكل اختياري.

كما سيتم تأخير الموعد في المناطق الأكثر تضررا والتي تحمل اللون الأحمر بينها منطقة باريس وضواحيها المعروفة باسم "إيل دو فرانس"، وكذلك إقليم الشرق الفرنسي القريب من الحدود مع ألمانيا.