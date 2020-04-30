السودان يسجل 3 وفيات و67 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية المزيد

أعلنت وزارة الصحة في السودان، الخميس، تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، ليرتفع الإجمالي إلى 442 حالة.



وأشارت الوزارة، في بيان، إلى ارتفاع الوفيات بكورونا إلى 31 حالة وفاة، بعد تسجيل 3 وفيات جديدة، فيما بلغت حالات الشفاء من الفيروس 39 حالة.

وتتركز الإصابات بكورونا في ولايات: الخرطوم، ونهر النيل، والنيل الأبيض، والقضارف، ووسط دارفور، والبحر الأحمر، والجزيرة، وسنار، وشرق دارفور ، وغرب كردفان.

وتم إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية في السودان، بمقتضى حالة الطوارئ الصحية التي أعلنتها السلطة الانتقالية، والتي قضت أيضا بوقف الدراسة في كل المراحل ومنع التجمعات، وحظر تجوال شامل في الخرطوم وجزئي ليلا بالولايات.