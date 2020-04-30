استشهاد وإصابة 10 عسكريين مصريين بعبوة ناسفة في شمال سيناء

الخليج 365 - محمد حسينالخميس 2020/4/30 11:04 م بتوقيت أبوظبي
أعلن الجيش المصري، الخميس، استشهاد وإصابة 10عسكريين إثر انفجار عبوة ناسفة جنوب مدينة بئر العبد.
وقال المتحدث باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي، في بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن عبوة ناسفة انفجرت بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.
وأضاف أن "القوات المسلحة تؤكد استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره".
ومنذ فبراير/شباط 2018، يشن الجيش المصري عملية عسكرية واسعة ضد تنظيم داعش الإرهابي بهدف إحكام السيطرة على محافظة شمال سيناء حقق فيها نجاحات كبيرة ضد الإرهاب.
وأحبط الجيش المصري عشرات العمليات الإرهابية وقتل مئات الإرهابين في إطار عمليات عسكرية تهدف لتطهير محافظة شمال سيناء.
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