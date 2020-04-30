فول الصويا.. مكوناته تجعله "منجم فوائد" لصحتك!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

يحتوي فول الصويا على العديد من الأحماض الأمينية والتي يقدر عددها بثمانية أحماض أساسية ومهمة لصحة الجسم، وذلك لاحتواء الصويا على منتجات البروتين الطبيعي؛ ما يجعله متصدرا قائمة الطعام للأشخاص النباتيين.

ويقدم فول الصويا العديد من الفوائد الضرورية؛ إذ يعدّ عنصرا مهما لمرضى السكر في الدم، وذلك لِما يحتويه من خمائر وألياف، لكن يجب مراعاة تناوله بحذر كبير وخصوصا مع الأدوية التي تُستخدم لِعلاج السكري.

كما يساهم تناول كميات منتظمة من فول الصويا بشكل فعال في زيادة كمية الكوليسترول المرتفع الكثافة والذي يعرف باسم الكوليسترول الجيد، ومن ثم يقلل من مستويات نظيره الكوليسترول السيئ.

ويساهم كذلك في خَفض ضغط الدم بشكل فعَال، وذلك لِما يحتويه من كمية وفيرة من البروتينات الطبيعية النباتية ونسب قليلة من الكربوهيدرات.

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وبالإضافة إلى ما سبق، يعد فول الصويا أيضا من العناصر الغذائية المهمة لصحة الكلى، وذلك لما يحتويه من بروتينات نباتية طبيعية غير مصنعة، ويعدّ بديلا للبروتين الحيواني والذي بدوره يساعد في تخفيف إجهاد الكلى وبشكل خاص لمن يعانون من داء السكري.

كما تشير العديد من الأبحاث إلى أن اتباع نظام غذائي غني بفول الصويا يساعد في التقليل والحد من النوبات القلبية ودرء الإصابة بها، كما أنه يقلل من حالات الموت المصاحبة لأمراض القلب، ويعدّ واقيا مهما من السكتات الدماغية للنساء في المراحل المتقدمة من العمر.

ويقلل فول الصويا كذلك من خطر الإصابة بفقدان الذاكرة المرتبط بشكل أساسي بالتقدم في العمر، هذا فضلا عن أن التركيب الغذائي لفول الصويا يساعد في التقليل من حدة المغص؛ لأنه يحتوي على كمية لا بأس بها من الألياف والسكروز وغيرها من الأمور الصحية.

الفيديو أعلاه، تتحدث خلاله المختصة بالتغذية ماري بيل حرب عن فوائد فول الصويا الغذائية.