اكتشاف 50 جثة في شاحنات خارج دار جنازات بنيويورك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة الأمريكية العثور على عشرات الجثث وسط الثلج في شاحنات مستأجرة أمام دار جنازات في حي بروكلين في نيويورك أكثر الولايات تضررا من جائحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).



وقال أحد مسؤولي إنفاذ القانون، إنه بعد شكوى أحد المارة من الرائحة، اكتشف المحققون الذين استجابوا لنداء الطوارئ، أن المنزل استأجر 4 شاحنات لاستيعاب نحو 50 جثة، حسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وأضاف المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه لأنه لم يصرح له بالتحدث علانية عن التحقيق، أن الشرطة لم توجه اتهامات جنائية إلى المسؤولين عن الدار.

وأشار إلى أن دار جنازات "أندور تي كليكلي" (Andrew T. Cleckley)، فشل في السيطرة على الروائح، لكنه تمكن من الحصول على شاحنة تبريد أكبر في وقت لاحق.

وأشارت الوكالة إلى أن عمالا يرتدون سترات واقية شوهدوا أثناء نقل الجثث إلى الشاحنة المبردة، بينما رفضت الدار التعليق على الواقعة.

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من جانبه، وصف عمدة نيويورك، بيل دي بلاسيو، الخميس، إجراءات دار الجنازة بأنها "غير معقولة".

وقال العمدة الديمقراطي في مؤتمر صحفي: "ليس لدي أدنى فكرة، كيف يمكن لأي دار جنازة أن يسمح بحدوث ذلك".

وأكد أنه كان ينبغي على المسؤولين في الدار أن يطلبوا المساعدة من المنظمين في الولاية أو حتى شرطة المدينة إذا تحملت عبئا يتجاوز طاقتها.

وحتى الآن، أجرت الولايات المتحدة 5.8 مليون فحصا للفيروس، نتج عنها اكتشاف أكثر من 1.076 مليون إصابة، وسجلت السلطات أكثر من 62 ألفا و380 وفاة، بينما تعافى 149 ألفا و686 شخصا حتى مساء الخميس.

ويكافح العالم الوقت الراهن من أجل السيطرة على تفشي المرض، بعد ارتفاع عدد الوفيات حول العالم، الخميس، إلى 231 ألفا و312، وبلوغ عدد المصابين نحو 3.3 مليون شخص، بينما تعافى 1.03 مليون شخص.