الجزائر تتخطى 4 آلاف إصابة بكورونا

تخطت إصابات فيروس كورونا المستجد في الجزائر، الخميس، عتبة الـ4 آلاف بعد تسجيل 158 حالة جديدة، ما يرفع إلى 4006 العدد الإجمالي للمصابين في البلاد.

وسجلت 10 محافظات أكثر من نصف إجمالي حالات الإصابة بـ"كوفيد - 19" بينها محافظات البليدة والعاصمة ووهران (غرب) وقسنطينة (شرق).

وأعلنت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات الجزائرية، تسجيل 6 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 450 حالة، ما يضع الجزائر في مقدمة دول العالم والمنطقة العربية في معدل الوفيات بكورونا مقارنة بنسب الإصابات الإجمالي.

وارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد في الجزائر إلى 1779 حالة بعد تسجيل 77 حالة شفاء جديدة غادرت جميعها المستشفيات، مقابل خضوع 6805 أشخاص للعلاج بدواء "الكلوروكين".