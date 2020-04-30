الخليج 365الخميس 2020/4/30 10:23 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الخميس، ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد إلى 1500، بعد تعافي 5 حالات جديدة.
وأضافت عبر موقعها الإلكتروني، أنها أجرت 129694 فحصا لاكتشاف فيروس كورونا حتى الآن.
وأشارت إلى أن عدد الحالات التي تخضع للعلاج من كورونا بلغ 1532، بينها حالة واحدة في العناية المركزة، فيما وصفت حالة 1531 بالمستقرة، فيما سجلت البلاد 8 وفيات بالمرض.
كانت هذه تفاصيل خبر البحرين تعلن شفاء 5 حالات جديدة من فيروس كورونا ليرتفع إجمالي المتعافين لديها إلى 1500 المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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