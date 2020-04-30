222 وفاة و15946 إصابة بكورونا في إسرائيل المزيد

رصدت وزارة الصحة الإسرائيلية 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ساعات نهار الخميس، ما رفع عدد المصابين إلى 15 ألفا و946، فضلا عن ارتفاع عدد الوفيات إلى 222، بعد تسجيل 3 حالات جديدة.



وقالت الوزارة في بيان إن 105 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة وإن 79 في حالة متوسطة، بينما وصفت حالة 6979 من المصابين بالطفيفة، كما يعيش 82 من المصابين على أجهزة التنفس.

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ولفتت وزارة الصحة إلى أن 8561 من إجمالي عدد المصابين قد تماثلوا للشفاء.

وكانت الحكومة الإسرائيلية خففت خلال الأيام الأخيرة من القيود التي كانت فرضتها الشهر الماضي.

وتبدأ إسرائيل مطلع الأسبوع المقبل إعادة العملية التعليمية تدريجيا بعد توقفها منذ أواسط مارس الماضي.