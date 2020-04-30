الخارجية الأمريكية: نرحب بقرار ألمانيا تصنيف حزب الله منظمة إرهابية المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحبت الخارجية الأمريكية، الخميس، بقرار ألمانيا تصنيف حزب الله منظمة إرهابية، معتبرة أنه سيحجم نفوذ إيران وسلوكها الخبيث.



وقالت الخارجية الأمريكية، إن القرار الألماني سيقوض جهود حزب الله في التخطيط لهجمات إرهابية وجمع الأموال.

واستيقظ العالم صباح اليوم الخميس، على قرار ألمانيا حظر "حزب الله" اللبناني، في الأراضي الألمانية، في خطوة شكّلت ضربة قوية للمليشيات التابعة لإيران.

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قرار يأتي بعد سنوات من استغلال التنظيم الإرهابي للأراضي الألمانية كـ"حديقة خلفية"، و"مركز دعم لوجستي"، و"جمع التمويل اللازم لعملياته"، وفق وثائق رسمية حصلت عليها ”الخليج 365” ونشرتها في وقت سابق.

فما بين تجارة مخدرات وغسل أموال وتجنيد أتباع جدد، تعددت أجندة مليشيات "حزب الله" في ألمانيا بعد مرور مموله الأساسي إيران بضائقة مالية جراء العقوبات الاقتصادية.

وتصنف هولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا حزب الله منظمة إرهابية، فيما يفصل الاتحاد الأوروبي منذ يوليو 2013، بين جناحيه السياسي والعسكري، حيث يصنف الأخير إرهابيا ويحظره، لكن لا يصف الجناح الأول بنفس الوصف، بداعي الحفاظ على قنوات اتصال مع حكومة لبنان التي يعد الحزب جزءا منها.