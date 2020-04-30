شكرا لقرائتكم طفلتان بالخرطوم تتعافيان من كورونا الذي التقطتاه من والدهما الطبيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تماثلت اليوم طفلتان للشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد"19 بعد انتقال العدوى إليهما من والدهما الطبيب بأحد مستشفيات العاصمة جراء انتقال العدوى له من المستشفى.

وقال الطبيب، لوكالة السودان للأنباء "أصبت بالعدوى في المستشفى الذي أعمل به وبعد ظهور نتيجة الفحص الإيجابية تم حجري بمركز العزل بمستشفى جبرة، ومن ثم أصيبت الطفلتان بعد يومين من إصابتي".

وأضاف الطبيب تلقينا كل الرعاية الصحية والمتابعة الجيدة من وزارة الصحة على مدار اليوم مع أخذ العلاج الداعم.