شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأجهزة التى دعمت بها الطاقه الذرية الدول للكشف عن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى علماء العالم أجمع للتوصل لعلاج أو لقاح لوقف هجمات فيروس كورونا على البشر، حيث أصاب أكثر من 3 ملايين شخص، ومن جانبها أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر موقعها الرسمي أنها أرسلت أول دفعة من المعدات إلى أكثر من 40 دولة لتمكينها من استخدام تقنية مشتقة من الطاقة النووية للكشف السريع عن الفيروس التاجي كورونا.

وأوضحت المنظمة أن هذه المساعدة الطارئة هي جزء من استجابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لطلبات الدعم من حوالي 90 دولة عضو في السيطرة على عدد متزايد من الإصابات في جميع أنحاء العالم.

وأشارت المنظمة أنه ستتلقى العشرات من المختبرات في إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي آلات ومجموعات تشخيصية وكواشف ومستهلكات مخبرية لتسريع الاختبارات الوطنية ، وهو أمر حاسم في احتواء تفشي المرض، كما سيحصلون أيضًا على إمدادات السلامة الحيوية ، مثل معدات الحماية الشخصية وخزانات المختبر للتحليل الآمن للعينات التي تم جمعها، ومن المتوقع تسليم المزيد من المعدات لعدد متزايد من البلدان التي تطلب المساعدة في الأسابيع المقبلة.

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وقال مدير عام الوكالة رفائيل ماريانو جروسي ، "يعمل موظفو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بجد لضمان تسليم هذه المعدات الحيوية في أسرع وقت ممكن حيث تشتد الحاجة إليها

الدفعة الأولى من الإمدادات التي تبلغ قيمتها حوالي 4 ملايين يورو ستساعد البلدان على استخدام التقنية المعروفة باسم النسخ العكسي في الوقت الحقيقي تفاعل سلسلة البلمرة RT-PCR”" هذه هي التقنية الأكثر حساسية للكشف عن الفيروسات المتاحة حاليا.

استخدمت طريقة تضخيم الحمض النووي المشتق من الطاقة النووية في الأصل علامات النظائر المشعة للكشف عن المواد الجينية من الفيروس في العينة أدى التكرير اللاحق لهذه التقنية إلى الاستخدام الأكثر شيوعًا اليوم لعلامات الفلورسنت بدلاً من ذلك، حيث أن اختبارات RT-PCR هي طريقة راسخة ودقيقة للكشف عن مسببات الأمراض.